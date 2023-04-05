Белгородец своровал из магазина три бутыли алкоголя

В ОМВД России по Прохоровскому району обратились сотрудники одного из супермаркетов. Они сообщили, что один из посетителей открыто похитил с прилавка алкоголь и скрылся. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Белгорода. По предварительным данным, мужчина взял с полки три бутылки с водкой и бренди, которые спрятал в сумку. Сотрудники супермаркета заметили это и сделали посетителю замечание. Остановить злоумышленника им не удалось. Мужчина бросился к выходу и скрылся с похищенным товаром, который вскоре употребил. В соответствии с ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.