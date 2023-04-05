Белгород вошел в пятерку самых комфортных крупных городов России

Индекс рассчитан по итогам 2022 года для 1 117 городов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Областной центр набрал 235 баллов по индексу качества городской среды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В своей группе Белгород впереди Сочи, Калининграда, Краснодара, Ярославля, Калуги, Липецка, Владимира, Брянска, Тулы, Тамбова, Ставрополя, Твери, Смоленска, Орла, Курска. Первые строчки рейтинга у городов Мытищи, Грозный и Тюмень.

У областного центра высокие оценки за жильё и прилегающие пространства (48 баллов), общегородское пространство и социально-досуговую инфраструктуру (по 42 балла), озелененные пространства (36 баллов), улично-дорожную сеть (34 балла), общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства (33 балла).

Индекс рассчитан по итогам 2022 года для 1 117 городов. Его среднее значение составляет 192 балла.