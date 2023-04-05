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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:37

В Белгородской области на летний период увеличится количество пригородных поездов

Сезонное расписание действует до 30 октября
Алексей СЕРГУНИН
Дополнительные поезда по маршруту Белгород – Томаровка назначены на понедельник, вторник и субботу.

Дополнительные поезда по маршруту Белгород – Томаровка назначены на понедельник, вторник и субботу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В связи с началом дачного сезона в апреле текущего года увеличивается периодичность и изменяется расписание сезонных пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

С 3 апреля дополнительный поезд Белгород – Ржава отправляется в 6:30 с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье – в 7:40. С 15 апреля поезд Белгород – Нежеголь – Белгород будет курсировать не только по субботам, но и по вторникам, средам и воскресеньям. Дополнительные поезда по маршруту Белгород – Томаровка назначены на понедельник, вторник и субботу.