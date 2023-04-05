В Шебекинскую женскую консультацию Белгородской области поступило современное оборудование

В основе работы многофункционального прибора лежит принцип кардиотокографии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Кардиологический фетальный монитор предназначен для диагностики сердцебиения и общего состояния плода. Аппараты уже активно используются. С их помощью оценка развития будущего ребёнка стала более детальной и объективной, патологии выявляются на более ранних этапах. Благодаря новому оборудованию диагностика проходит быстрее и информативнее. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В основе работы многофункционального прибора лежит принцип кардиотокографии – синхронной записи сердечного ритма плода, его икотоподобных движений, двигательной активности и маточных сокращений у матери с помощью ультразвуковых датчиков и дальнейшее преобразование полученной информации в график.

Такое обследование назначается в течение третьего триместра, ориентируясь на анамнез будущей мамы, историю её беременности, факторы риска. Аппарат отслеживает и измеряет частоту сердечных сокращений плода, выводит диаграмму его двигательной подвижности, фиксирует сокращения матки, диагностирует малейшие патологические изменения. Позволяет проводить более чёткую диагностику состояния плода и будущей мамы, что крайне важно для принятия решения о дальнейшей тактике ведения беременности.