Белгородец украл бензопилу из чужого гаража

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратился 43-летний житель областного центра. Утром в недостроенном гараже он обнаружил пропажу инструмента. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник ночью прогуливался по улицам областного центра в поисках наживы и обратил внимание на гараж без крыши. Мужчина перелез через забор и попал в недострой. Там внимание фигуранта привлекала бензопила, которую он забрал с собой, после чего скрылся. Похищенный инструмент стоимостью около 28 тысяч рублей белгородец оставил себе.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, с причинение значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.