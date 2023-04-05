Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:33

Белгородские росгвардейцы задержали пьяного автоугонщика

Инцидент произошел в областном центре
Алексей СЕРГУНИН
Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина и вызвал на место происшествия сотрудников дорожно-патрульной службы.

Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина и вызвал на место происшествия сотрудников дорожно-патрульной службы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне, 4 апреля, находясь на маршруте патрулирования улицы Щорса в Белгороде, росгвардейцы обратили внимание на водителя отечественного автомобиля, который подъехал на автозаправочную станцию. По внешним признакам, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание ДТП, экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина и вызвал на место происшествия сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

После медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 30-летний местный житель угнал машину у своего знакомого. По данному факту возбуждено уголовное дело.