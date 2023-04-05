Белгородские росгвардейцы задержали пьяного автоугонщика

Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина и вызвал на место происшествия сотрудников дорожно-патрульной службы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне, 4 апреля, находясь на маршруте патрулирования улицы Щорса в Белгороде, росгвардейцы обратили внимание на водителя отечественного автомобиля, который подъехал на автозаправочную станцию. По внешним признакам, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание ДТП, экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина и вызвал на место происшествия сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

После медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 30-летний местный житель угнал машину у своего знакомого. По данному факту возбуждено уголовное дело.