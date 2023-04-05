ВСУ атаковали белгородское село Новую Таволжанку 5 апреля 2023

Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 5 апреля, под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля - выбиты окна, посечены фасады и кровля. Аварийные и оперативные службы продолжают подворовой обход территории, - написал Вячеслав Владимирович.