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НовостиПолитика5 апреля 2023 9:27

ВСУ атаковали белгородское село Новую Таволжанку 5 апреля 2023

Осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля
Алексей СЕРГУНИН
Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние.

Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 5 апреля, под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля - выбиты окна, посечены фасады и кровля. Аварийные и оперативные службы продолжают подворовой обход территории, - написал Вячеслав Владимирович.