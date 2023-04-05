Белгородцы могут записать ребенка в школу в онлайн режиме

Из документов понадобятся – паспорт, свидетельство о рождении и сведения о регистрации родителя и ребенка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

До 30 июня родители могут подать заявление в школу по месту жительства через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, количество свободных мест также будет отображаться на портале. Из документов понадобятся – паспорт, свидетельство о рождении и сведения о регистрации родителя и ребенка.

Далее с 6 июля до 5 сентября будет доступна запись в любую другую школу. Заявления, отправленные в учебное заведение не по прописке, раньше 6 июля приниматься не будут.

После подачи заявки школа может запросить оригиналы документов – в этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении.