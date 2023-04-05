Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:35

Белгородцы могут записать ребенка в школу в онлайн режиме

Запись в первый класс ведется через Госуслуги
Алексей СЕРГУНИН
Из документов понадобятся – паспорт, свидетельство о рождении и сведения о регистрации родителя и ребенка.

Из документов понадобятся – паспорт, свидетельство о рождении и сведения о регистрации родителя и ребенка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

До 30 июня родители могут подать заявление в школу по месту жительства через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Подать заявление можно сразу в несколько школ, количество свободных мест также будет отображаться на портале. Из документов понадобятся – паспорт, свидетельство о рождении и сведения о регистрации родителя и ребенка.

Далее с 6 июля до 5 сентября будет доступна запись в любую другую школу. Заявления, отправленные в учебное заведение не по прописке, раньше 6 июля приниматься не будут.

После подачи заявки школа может запросить оригиналы документов – в этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении.