В Губкинском горокруге Белгородской области отремонтируют 37 многоквартирных домов в 2023 году

Всего в 2023 году в регионе запланирован капремонт общего имущества 206 многоквартирных домов, в том числе девять бывших общежитий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Капитально будет отремонтирован 31 дом в самом Губкине и шесть – в округе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В пятиэтажном здании № 12 на улице Лазарева 1975 года постройки проживает 107 человек. В доме будет проведено сразу шесть видов работ – ремонт кровли и фасада, а также внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Напомним, всего в 2023 году в регионе запланирован капремонт общего имущества 206 многоквартирных домов, в том числе девять бывших общежитий. Проведенные мероприятия позволят улучшить жилищные условия 25 тысяч человек.