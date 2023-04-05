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НовостиСпорт5 апреля 2023 7:31

Белгородец Андрей Кожемякин стал чемпионом России по пулевой стрельбе

Турнир проходит в Казани
Алексей СЕРГУНИН
Андрей Кожемякин (в центре).

Андрей Кожемякин (в центре).

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принимают участие команды из 21 региона. Белгородскую область представляют семь спортсменов. Среди них – член Общественного совета при УМВД региона, многократный чемпион России по пулевой стрельбе, чемпион Европы и Мира, мастер спорта международного класса, член параолимпийский сборной команды России Андрей Кожемякин.

Наш именитый земляк занял первое место в дисциплине В1, где ему составили конкуренцию 19 лучших стрелков из разных регионов страны.