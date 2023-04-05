Губернатор Белгородской области раскритиковал главу Ивнянского района

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 4 апреля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил с рабочей поездкой Ивнянский район.

- Прошла она результативно, к сожалению, со знаком «минус». Увидел собственными глазами крайне пассивные позиции, которые занимают органы местного самоуправления, Администрация района во главе с главой (Игорем Щепиным – примечание ред.), - написал на своей странице в VK губернатор.

По словам Гладкова, у районных властей крайне низкий объем участия в областных и федеральных программах, пассивная и некачественная работа по подаче заявок.

- Конечно, ситуацию будем менять. Сейчас усилим контроль со стороны области. И в ближайшее время, а точнее, на следующей неделе проведу расширенное совещание вместе с кураторами в лице заместителя Губернатора, который отвечает за район, - пообещал глава региона.