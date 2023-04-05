Выпускники 11-х классов Белгородской области сдали пробный ЕГЭ по профильной математике

Участие приняли 2 112 школьников, в том числе ребята из приграничных территорий, продолжающие обучение на дистанте. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В мероприятии, прошедшем накануне, приняли участие 2 112 школьников, в том числе ребята из приграничных территорий, продолжающие обучение на дистанте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также вчера, 4 апреля, в Белгородской области стартовала апробация основного государственного экзамена по информатике и ИКТ. Её провели в трёх пунктах проведения экзаменов в Старооскольском городском округе в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-х классах стартует в компьютерной форме с применением технологического решения «Компьютерный ОГЭ (КОГЭ)».

КОГЭ – новый формат сдачи ОГЭ по информатике с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) в электронной форме и выполнением всей работы участником экзамена на компьютере. Для отработки организационных и технологических процедур новой технологии задействовали 35 работников ППЭ, организовали 90 рабочих мест.