Полицейские помогли беременной белгородке оперативно добраться до роддома

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Ночью 1 апреля за помощью к лейтенанту полиции Максиму Полупанову и старшему лейтенанту полиции Михаилу Романькову, на трассе в Шебекинском горокруге обратился пассажир автомобиля. Мужчина рассказал, что в салоне находится его беременная жена.

Роженицу необходимо было срочно отвезти в перинатальный центр Белгорода. По срокам малыш должен был появиться на свет неделей позже. Но природа взяла свое. И звонок супруги с сообщением о начавшихся родах подвергли молодого отца в шок. Автомобиля у семьи нет, пришлось звать соседа на помощь. По дороге в Белгород, схватки у жены усиливались. Заметив экипаж ДПС, без пяти минут отец попросил автоинспекторов о сопровождении.

Появившегося на свет малыша родители назвали Александром. Они поблагодарили полицейских за помощь и настоящую мужскую моральную поддержку в такой волнительный для семьи момент.