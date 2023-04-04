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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:08

На срочную службу отправятся порядка 1000 белгородских призывников

Призывная кампания продлится до 15 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В зоне СВО призывники служить не будут.

В зоне СВО призывники служить не будут.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Порядка 1000 призывников пополнят ряды Вооруженных сил во время весенней призывной кампании. В основном из направят на военную службу в части Западного военного округа.

Как рассказал «Миру Белогорья» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военного комиссариата Александр Смирнов, в субъектах, прилегающих к зоне специальной военной операции, белгородцы служить не будут. Участвовать в СВО их также не направят.

Напомним, весенний призыв в 2023 году стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. В Белгородской области работают 23 комиссии. Призывники обязательно сдадут тест на коронавирус, пройдут дактилоскопию, медосмотр и профессионально-психологический отбор.