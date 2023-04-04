Белгородские власти обещали решить проблему пробок по вечерам на Новом мосту

Глава администрации Белгорода подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Житель областного центра во время прямого эфира обратился к мэру Валентину Демидову с жалобой на пробки в час пик на Новом мосту. Белгородец отметил, что тратить долгое время на дорогу в текущей ситуации недопустимо. Ежедневно с 17:00 до 19:00 по пути с работы домой белгородцы стоят в пробке.

- Считаю, что в наше неспокойное время тратить больше часа на дорогу до дома недопустимо. Случись дома что, как люди смогут быстро попасть домой? — возмутился белгородец.

Глава администрации Белгорода подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки. Демидов отметил, что ширина существующей дороги не позволяет разместить заметно возросшее количество автомобилей. Пока приходится регулировать работу светофоров, но есть и другие планы на мост. Градоначальник подчеркнул, что вопросом уже занимаются и в этом году приступят к проектированию изменений.

- В перспективе в планах на 2023–2024 год — модернизация проспекта Ватутина, в результате которой должна повыситься пропускная способность и безопасность дорожного движения, — заявил Валентин Демидов.