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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:03

Белгородские власти обещали решить проблему пробок по вечерам на Новом мосту

Мэр Белгорода заявил, что модернизация проспекта Ватутина увеличит пропускную способность автодороги
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Глава администрации Белгорода подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки.

Глава администрации Белгорода подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Житель областного центра во время прямого эфира обратился к мэру Валентину Демидову с жалобой на пробки в час пик на Новом мосту. Белгородец отметил, что тратить долгое время на дорогу в текущей ситуации недопустимо. Ежедневно с 17:00 до 19:00 по пути с работы домой белгородцы стоят в пробке.

- Считаю, что в наше неспокойное время тратить больше часа на дорогу до дома недопустимо. Случись дома что, как люди смогут быстро попасть домой? — возмутился белгородец.

Глава администрации Белгорода подтвердил, что на этом направлении в час пик постоянно образуются пробки. Демидов отметил, что ширина существующей дороги не позволяет разместить заметно возросшее количество автомобилей. Пока приходится регулировать работу светофоров, но есть и другие планы на мост. Градоначальник подчеркнул, что вопросом уже занимаются и в этом году приступят к проектированию изменений.

- В перспективе в планах на 2023–2024 год — модернизация проспекта Ватутина, в результате которой должна повыситься пропускная способность и безопасность дорожного движения, — заявил Валентин Демидов.