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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:23

Выставка «Курская битва. Коренной перелом» открылась в Волгограде

Экспозиция будет работать до 30 мая
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В экспозиции представлено более 250 предметов.

В экспозиции представлено более 250 предметов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва» начала работу выставка экспонатов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». В экспозиции представлено более 250 предметов – фотографии, награды, документы и личные вещи участников сражения, письма с фронта и находки поисковых отрядов. А также мемориальные предметы советских военачальников, принимавших участие в Курской битве – Ивана Конева, Родиона Малиновского, Павла Ротмистрова.

Выставка посвящена одному из самых крупных танковых сражений Великой Отечественной войны, оказавшего большое влияние на исход Курской битвы. Она будет работать до 30 мая.