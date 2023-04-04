Выставка «Курская битва. Коренной перелом» открылась в Волгограде

В экспозиции представлено более 250 предметов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва» начала работу выставка экспонатов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». В экспозиции представлено более 250 предметов – фотографии, награды, документы и личные вещи участников сражения, письма с фронта и находки поисковых отрядов. А также мемориальные предметы советских военачальников, принимавших участие в Курской битве – Ивана Конева, Родиона Малиновского, Павла Ротмистрова.

Выставка посвящена одному из самых крупных танковых сражений Великой Отечественной войны, оказавшего большое влияние на исход Курской битвы. Она будет работать до 30 мая.