В Белгороде возле Ботсада высадили 1000 кустов сирени

Сирень зацветет уже в следующем году. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе ботанического сада в Белгороде высадили 1000 кустов сирени. В мэрии областного центра заверили, что уже на следующий год часть растений будет благоухать и радовать глаз.

Символично, что масштабная высадка кустарников прошла вдоль улицы Белгородской сирени. Работы выполняли сотрудники управления Белгорблагоустройства.

- И, хотя цветение ждать в этом году не стоит, мы уже предвкушаем красоту, которую создадут эти прекрасные растения, - написали в телеграм-канале «Белгорблагоустройства».

Отметим, что Ботаническом саду БелГУ насчитывается почти 500 сортов и видов сирени как иностранной, так и отечественной селекции. Помимо этого, в прошлом году ученые вуза получили два новых сорта сирени военной тематики белгородской селекции — «Маршал Катуков» и «Екатерина Катукова».