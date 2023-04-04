Белгородцы смогут выбрать локацию для уборки на субботнике на интерактивной карте

Общегородская экологическая акция пройдет 6 апреля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Для удобства белгородцев власти подготовили интерактивную карту, где каждый желающий сможет выбрать место уборки на время масштабного субботника. На карте отмечены основные локации, которые необходимо привести в порядок, адреса и контакты ответственных за указанные территории. Уборка будет проводиться как возле многоквартирных домов, так и в общественных зонах.

Ранее белгородцы обращались к губернатору с просьбой не проводить субботник в праздничные дни. Вячеслав Гладков поддержал идею и отметил, что неправильно проводить городскую уборку в выходные и праздничные даты. Общегородская экологическая акция пройдет 6 апреля.

Присоединиться могут все желающие, выбрав для себя удобный вариант: на территории своей управы, или на любой подходящей локации. В этом случае для решения всех оргвопросов нужно позвонить по телефону +7 (4722) 73-26-37.

6 апреля по договоренности с работодателем приступить к уборке выбранной территории можно в 15-00. В это время на месте будут дежурить сотрудники управ. Они обеспечат мешками для мусора и проследят за его вывозом.