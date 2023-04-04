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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 11:21

За сутки 14 белгородцев пострадали от дистанционного мошенничества

В общей сложности жители региона отдали злоумышленникам больше 2 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Всего за сутки в полицию о дистанционном хищении денежных средств заявления подали 14 жителей Белгородской области. Доверчивые белгородцы отдали злоумышленникам более двух миллионов рублей. Из них порядка полумиллиона – кредитные деньги.

Так, 76-летняя жительница Строителя перевела мошенникам больше миллиона. Злоумышленники позвонили женщине под видом сотрудников банка и правоохранителей. По легенде со счета пенсионерки кто-то снимал деньги и сбережения срочно нужно было перевести на «безопасный» счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жительница Шебекинского горокруга стала жертвой вымогательства. Злоумышленники требовали деньги, угрожая распространить интимные фотографии женщины. Потерпевшая перевела пять тысяч рублей, но преступники не унимались. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за вымогательство.