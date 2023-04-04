Мэр Белгорода объяснил многочисленные проверки систем оповещения в городе

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Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал регулярные проверки систем оповещения в областном центре. Он также рассказал, для чего создана система укрытий и интерактивная карта, и зачем тренируют ответственных за доступ к укрытиям.

- На мой взгляд, ответ очевидный. Работа носит профилактический характер. Так мы выявляем недоработки, которые оперативно устраняем. Например, проверка помогла определить места в Белгороде, где сирены не очень хорошо слышно. Сейчас закупили и будем устанавливать дополнительное оборудование в семи частях города, - сказал глава администрации Белгорода.

Демидов также отметил, что система гражданской защиты населения в областном центре должна быть максимально эффективна.

- Мы рассчитываем, что она никогда нам не пригодится. Но должны быть готовы ко всему. Мы хотим, чтобы наши жители были уверены в том, что власти делают все необходимое. Друзья, поэтому будьте спокойны. Это правильная работа, мы ее выполняем, подытожил Валентин Демидов.