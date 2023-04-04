Пьяный белгородец избил мать и может отправиться за решетку

За избиение матери в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода обратилась жительница областного центра с заявлением о том, что ее избил сын. Выяснилось, что 38-летний отпрыск уже привлекался к административной ответственности за побои.

По предварительным данным, белгородец частенько злоупотребляет спиртными напитками, и уже не раз выражал агрессию в адрес женщины. В злополучный день он снова пришел к матери пьяный и начал требовать деньги. В ходе конфликта злоумышленник толкал и хватал женщину за руки.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей, до 240 часов обязательных либо до шести месяцев исправительных работ или арест на срок до трех месяцев.

Полиция призывает белгородцев не медлить с обращением к правоохранителям, если вы стали жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.