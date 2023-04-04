Жители Белгородской области стали реже вызывать врача на дом

Белгородцы стали реже ходить в поликлинику. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в регионе. По словам чиновника, ситуация в области по этим направлениям стабильная.

Андрей Иконников также сообщил, что белгородцы стали реже обращаться в поликлиники – в целом по региону посещаемость снизилась на 5%. Также сократилось количество вызовов врача на дом — число случаев снизилось на 12%.

Глава регионального Минздрава считает, что связано это с тем, что в некоторых муниципальных образованиях школы были на каникулах. Теперь дети снова вернулись в учебные заведения: за ситуацией будут следить.

Количество пациентов в стационарах также осталось на прежнем уровне — 200 человек.

- Видим, что ситуация обычная и без какого-то подъема. Такое, чтобы что-то сверхъестественного было, — не происходит. Обычная работа, - отметил Андрей Иконников.