В Белгородской области с беспилотника было сброшено два взрывных устройства

В результате атаки Шебекинского горокрга никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Украины. С беспилотника на Новую Таволжанку было сброшено два взрывных устройства. К счастью, никто не пострадал.

- Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено 2 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. Снаряды попали в огороды, слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера, 3 апреля, Шебекинский горокруг также подвергся атаке со стороны ВСУ. В селе Вознесеновка один снаряд попал в жилую зону, осколками были повреждены окна и фасад частного дома. Еще один прилет был по территории предприятия. Людей вывезли на безопасное расстояние. Никто не пострадал

Также под обстрел попал поселок Первомайский. Обошлось без пострадавших. Взрывной волной выбило окна, посечены фасады и заборы четырех домов. Были повреждены ЛЭП.