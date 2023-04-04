В Белгороде третью детскую поликлинику начнут строить на новом месте

Новое здание поликлиники будет находиться за бывшим троллейбусным депо. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня во время брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о начале строительства детской поликлиники №3. По словам чиновника, это было ожидаемым шагом. Учреждение ни разу капитально не ремонтировали, а претензии со стороны белгородцев копятся.

- Там, наверное, невозможно было – на первом этаже многоэтажки. Давно с такой малой площадью и неудобно пациентам. Было принято решение еще при формировании программы модернизации первичного звена, – сказал Иконников.

Изначально поликлинику собирались построить к 2025 году, но позже дату сдвинули на более ранний срок. Медучреждение планируют сдать к 1 апреля следующего года.

Новое здание поликлиники будет находиться за бывшим троллейбусным депо. Как отметил Андрей Иконников, в этом районе хорошая транспортная доступность, а также большая территория, на которой будет расположена стоянка. Средства на строительство выделены из федерального бюджета, также будет небольшое региональное софинансирование.