За два года белгородские больницы получили 7 753 единицы медицинского оборудования

Региона продолжит оснащать больницы и поликлиники оборудованием в этом году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании Вячеслав Гладков отметил, что за последние два года на закупку медицинского оборудования больниц и поликлиник региона было потрачено рекордное количество средств. За 20221-2022 годы в медорганизации области поставлено 7 753 единицы медицинского оборудования на сумму 6,9 млрд рублей, в том числе дорогостоящего — 233 единицы.

Так, было приобретено 4 аппарата МРТ для детской областной клинической больницы, Белгородского онкологического диспансера, Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского и Губкинской ЦРБ. Также в Белгородский онкологический диспансер поступила новая система линейного ускорителя. 14 новых СКТ поступили в районные больницы.

Также приобретена 91 единица для УЗИ, 54 единицы эндоскопического оборудования и 69 единиц рентген диагностического оборудования. В регион закупили 4 мобильных медицинских комплекса «Поезд здоровья», для медицинских организаций первичного звена закуплено 205 легковых автомобилей.

Еще 52 автомобиля с возможностью транспортировки пациентов приобретут в 2023 году. Кроме того, закупят 3 аппарата СКТ, продолжится поставка систем УЗИ (30 единиц), эндоскопического оборудования (21 единица) и рентген диагностического оборудования (28 единиц). Минздрав региона отмечает, что выбор учреждений для оснащения новым оборудованием соответствует обращениям населения.

- Мы видим, что за последнее время в части технологического оснащения наших медицинских учреждений были беспрецедентные затраты. Такого вложения средств в модернизацию здравоохранения еще не было. И мы видим, что жалобы сокращаются, есть результат. Я очень рад, что нам удалось это сделать. Сейчас задача регионального министерства здравоохранения – искать все возможности получения федеральной помощи. Мы должны с вами всегда вовремя предоставлять заявки, нам это необходимо, — подчеркнул Вячеслав Гладков.