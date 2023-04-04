Доходная часть бюджета Белгородской области в 2023 году увеличена почти на 17,8 млрд рублей

Гладков: Никакого уменьшения объема финансирования тут нет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году в Белгородской области доходная часть бюджета была увеличена с 120,5 до 138,3 млрд рублей. Корректировки стали возможны благодаря дотациям на сбалансированность бюджетов субъектов РФ в размере 15,1 млрд. Собственные налоговые и неналоговые дополнительные доходы составили 358 млн рублей.

Региональный бюджет сохранил социальную направленность с учетом поправок в ряде министерств. Так, в 2023 году министерство соцзащиты населения потратит на 117 млн рублей меньше изначально запланированного бюджетом региона. Уменьшение расходов связано с корректировкой списков получателей соцвыплат и субсидий. Также поправки были и в бюджете министерства автомобильных дорог и транспорта, но на объеме строительства или ремонта дорог это не отразится.

- Очень важно отметить, что мы не сокращаем количество людей, которые получают те или иные выплаты. Мы проводим корректировку в связи с уточнением количества получателей. Это плановая работа, которая проводится регулярно. Никакого уменьшения объема финансирования тут нет. Хотел обратить внимание: по линии министерства автомобильных дорог и транспорта области, снятие денег – это техническая правка. Восстановление будет при утверждении бюджета на 2024 год. Для нас очень важно состояние дорог. Сокращения планов в этой части точно не будет, — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.