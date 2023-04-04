В Белгородской области на капремонт и строительство учреждений культуры направили 1,5 миллиарда рублей

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что в 2023 году на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры региона выделено 1,5 миллиарда рублей. Так, в Белгородской области отремонтируют 12 и построят 7 объектов.

Среди них Старооскольский художественный музей. Капитальный ремонт будет произведен на средства как из федерального, так и из областного бюджета. Здание не ремонтировалось порядка 40 лет.

- Надеюсь, что строители выполнят качественно ремонтные работы по восстановлению фасада, капитального ремонта внутренних помещений, замене коммуникаций. И к первому сентября жители Старого Оскола, гости Старого Оскола получат новый, замечательный, красивый и современный музей. Обязательно постараюсь выехать и вместе поучаствовать в торжественной церемонии открытия. Надеюсь, что это произойдет как раз к началу нового учебного года, - отметил Вячеслав Гладков.