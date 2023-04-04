В Белгороде организуют комиссию по вопросам вырубки зеленых насаждений

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре появится общественная комиссия по вопросам вырубки зеленых насаждений. В ее состав могут войти профессионалы в сфере дендрологии, фитопатологии и энтомологии древесных насаждений. Создание экологической комиссии анонсировала главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова в своем телеграм-канале.

В комиссию смогут попасть инженеры садово-паркового строительства, а также профессионалы в сфере энтомологии древесных насаждений, дендрологии и фитопатологии. Кандидатов тщательно отберут. В дальнейшем они будут принимать решения о том, обоснованы ли методы реконструкции насаждений и вырубки деревьев.

Отметим, жителей столицы Белогорья будут оповещать через соцсети о работах по вырубке и оздоровлению зеленых насаждений. Этой весной планируется высадить 1 тысячу 300 деревьев. Масштабная реконструкция затронет парк Победы.