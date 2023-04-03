В Белгородской области будут судить 60-летнего мужчину, по вине которого погиб 18-летний парень

60-летнего жителя Губкина ждет суд по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Трагедия произошла 11 апреля 2022 года в ходе производства кровельных работ на крыше строящегося многоквартирного дома в Губкине. Из-за допущенных нарушений при ведении строительных работ 18-летний потерпевший упал с крыши, получив множественные телесные повреждения в области головы, туловища и конечностей, от которых он скончался в лечебном учреждении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь подозреваемому, не сумевшему обеспечить безопасность работ, грозит до пяти лет лишения свободы.