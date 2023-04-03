Белгородский поселок Первомайский атаковали со стороны Украины 3 апреля 2023

3 апреля 2023 года ВСУ обстреляли белгородское село Вознесеновку. Один снаряд попал на территорию предприятия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Поселок Первомайский в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела, - написал глава региона.

Как ранее информировал сайт bel.kp.ru, сегодня ВСУ обстреляли белгородское село Вознесеновку. Один снаряд попал на территорию предприятия.