Туман и дожди ожидаются в Белгородской области 4 апреля

Осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/с, днем восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем от +10 до +15 градусов. В Белгороде ночью от 5 до 7 градусов выше ноля, днем +12+14 градусов.

Осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области советуют водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.