В школе № 37 Белгорода после ремонта откроется бассейн

Образовательное учреждение открыто в 1978 году. Школа рассчитана на 750 мест, общая площадь здания – 7,6 тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Руководитель министерства строительства региона Оксана Козлитина провела рабочее совещание на территории средней общеобразовательной школы № 37 в Белгороде. Совместно с представителями управления капитального строительства области, подрядной организацией и службой эксплуатации обсудили вопросы, возникающие в процессе работы, проверили ход выполнения капитального ремонта. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас на объекте уложена керамическая плитка, установлены двери, выполняется чистовая отделка помещений и монтаж каркаса для потолка. В ближайшее время рабочие приступят к покраске стен и укладке линолеума, а также к благоустройству прилегающей территории.

Принято решение сохранить мозаику на стенах, чтобы подчеркнуть индивидуальность учреждения. Также в школе после ремонта заработает бассейн, который не функционировал более 20 лет. Подрядная организация с 1 мая планирует поэтапно сдавать помещения, чтобы параллельно начать сборку мебели и оборудования.

Образовательное учреждение открыто в 1978 году. Школа рассчитана на 750 мест, общая площадь здания – 7,6 тысячи квадратных метров.

СПРАВКА «КП»

В 2022 году в Белгороде началось обновление 12 школ и десяти детских садов. Объём финансирования ремонтных работ в этих учреждениях составляет почти три миллиарда рублей. Ещё 557 миллионов – расходы на оснащение компьютерным оборудованием, мебелью, учебно-наглядными пособиями.