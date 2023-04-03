45 тысяч подростков трудоустроят в Белгородской области в 2023 году

С начала года уже 3 959 ребят работают, благоустраивая населенные пункты и пришкольные территории, выполняют различные подсобные работы. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего же в настоящее время в области сформирован банк вакансий на 3652 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних белгородцев в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Этот список постоянно обновляется и расширяется. 112 работодателей региона выделили временные рабочие места для занятости подростков.

Несовершеннолетний получает не только заработную плату, но и материальную поддержку из средств Центра занятости населения Белгородской области. Трудовая деятельность несовершеннолетних граждан осуществляется в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Напомним, что в 2022 году временной занятостью было охвачено более 46 тысяч подростков в Белгородской области.