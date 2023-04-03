Свыше 170 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 225 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 27 марта по 2 апреля в регионе два пациента стали жертвой COVID-19. За это же время 655 человека заболели, а выздоровели – 735.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 170 603 пациента, выздоровели – 167 136, умерли – 2 345. Сейчас из 225 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 20 по 26 марта заболели 646 человек, выздоровел – 601. С 13 по 19 марта вылечились 340 человек, заболел – 501.