Белгородца отдала лже-целительнице свыше двух миллионов рублей

В УМВД России по Белгороду обратилась местная жительница 1976 года рождения. Она сообщила, что неизвестная под предлогом оказания магических услуг похитила у нее крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, потерпевшая нашла на сайте знакомств друга, которому пожаловалась на преследующие её неудачи и плохое самочувствие. В ответ мужчина выслал ей контакты знакомой целительницы, пообещав быстрый и благоприятный результат.

Поддавшись на уговоры, белгородка связалась со злоумышленницей. Лже-целительница сообщила клиентке, что на ней порча и все ее беды связаны именно с этим, после чего предложила свои услуги. В течение месяца потерпевшая переводила накопления, а после того, как сбережения закончились, взяла несколько кредитов. В общей сложности злоумышленнице удалось похитить свыше двух миллионов рублей, из них около одного миллиона 300 тысяч – кредитные.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о том, что хищение денежных средств под предлогом снятия порчи – одна из распространенных схем мошенничества. Всевозможные целительницы могут предлагать свои услуги, как в сети Интернет, так и лично. Правоохранители призывают белгородцев ни под каким предлогом не перечислять и не передавать деньги незнакомцам, тем более не соглашаться по их указанию на оформление кредитов.