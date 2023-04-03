ВСУ обстреляли белгородское село Вознесеновку 3 апреля 2023

Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 3 апреля, под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Еще один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место. Также частично нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. К восстановительным работам приступим сразу, как закончится обстрел.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате обстрела белгородского села погибло 15 коров.