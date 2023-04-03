30 водителей попались на нетрезвой езде в Белгородской области за 1 и 2 апреля 2023

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1677 нарушений ПДД. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 30 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также десять ранее лишенных права управления. Еще четырем водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 125 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 227 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 85 водителей. Также составлен 181 административный материал в отношении водителей, допустивших нарушение светопропускной способности передних автостекол, и 35 - за выезд на встречную полосу.