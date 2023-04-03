Белгородец ногой разбил дверь салона красоты

4 марта в отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что неизвестные хулиганят на улице Попова. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Участковые установили личность правонарушителя. Им оказался житель Ракитянского района 2001 года рождения. В пятом часу утра мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался в компании приятелей по улицам города. Проходя мимо салона красоты, он ударил ногой в дверь, после чего скрылся. В соответствии с ч.1 ст.20.1 КоАП РФ злоумышленнику грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.