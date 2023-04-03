В белгородском приграничье не будут отменять субботники

Сегодня, 3 апреля, во время традиционного понедельничного совещания в региональном правительстве губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что субботники в приграничных районах проведут после согласования с Министерством обороны и пограничниками.

- В Журавлевке и Середе, например, субботники никто проводить не будет. Все остальные территории должны приводиться в порядок. Все, что ближе к границе - после согласования с Министерством обороны, пограничниками. Опасно - не убираем, становится тише - приводим все в порядок, - объяснил глава региона.