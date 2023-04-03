В Белгородской области «Лада» сбила 73-летнюю велосипедистку

По предварительным данным, вчера, 2 апреля, около 14:25 32-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при движении задним ходом наехал на 73-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по краю проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП пенсионерка пострадала.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области погиб 68-летний водитель мопеда. Тем временем, в Белгороде «Киа» врезалась в скорую помощь. ДТП произошло на перекрестке Белгородский проспект – улица Попова.