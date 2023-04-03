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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:04

Белгородский министр получил медаль «За укрепление боевого содружества»

Его наградил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 3 апреля, во время традиционного понедельничного совещания в региональном правительстве Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова медалью «За укрепление боевого содружества».

- Я думаю, что в ближайшее время вас служить отправят, в Министерство обороны, - шутливо прокомментировал награду глава региона.

Медаль «За укрепление боевого содружества» могут получить как военные, так и гражданские лица. Медаль вручается за содействие Вооруженным силам РФ, а также за заслуги при формировании военного сотрудничества с иностранными государствами.