Белгородский министр получил медаль «За укрепление боевого содружества»

Сегодня, 3 апреля, во время традиционного понедельничного совещания в региональном правительстве Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова медалью «За укрепление боевого содружества».

- Я думаю, что в ближайшее время вас служить отправят, в Министерство обороны, - шутливо прокомментировал награду глава региона.

Медаль «За укрепление боевого содружества» могут получить как военные, так и гражданские лица. Медаль вручается за содействие Вооруженным силам РФ, а также за заслуги при формировании военного сотрудничества с иностранными государствами.