Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 7:10

Мобилизованные белгородцы получили дополнительное обмундирование

Кроме того нашим землякам доставили письма и посылки от родных
Алексей СЕРГУНИН

Многие бойцы из Белгородской области сейчас находятся в Луганской Народной Республике под Сватово. Об этом региональный оперштаб.

Именно туда региональные власти направили строительные материалы, снаряжение, частично обмундирование. Получили военнослужащие и письма, и посылки от родных.

- В ближайшее время отправляем очередную партию помощи и в Донецкую Народную Республику. Работа продолжается, - заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские мобилизованные получили дополнительное снаряжение. Им передали генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование.