Мобилизованные белгородцы получили дополнительное обмундирование

Многие бойцы из Белгородской области сейчас находятся в Луганской Народной Республике под Сватово. Об этом региональный оперштаб.

Именно туда региональные власти направили строительные материалы, снаряжение, частично обмундирование. Получили военнослужащие и письма, и посылки от родных.

- В ближайшее время отправляем очередную партию помощи и в Донецкую Народную Республику. Работа продолжается, - заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские мобилизованные получили дополнительное снаряжение. Им передали генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование.