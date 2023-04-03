3 апреля в 11:00 в Белгороде проверят систему оповещения

Фото из телеграм-канала администрации Белгорода.

Сегодня, 3 апреля, состоится очередная проверка системы оповещения в Белгороде. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города. Она запланирована на 11:00.

Электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи включат на три минуты. Власти просят сохранять спокойствие. По всем возникающим вопросам можно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

Сегодня также системы оповещения проверят в Алексеевском городском округе, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Красногвардейском и Ракитянском районах.

4 апреля системы оповещения проверят в Белгородском, Волоконовском, Корочанском, Ровеньском, Чернянском районах, Валуйском и Новооскольском городских округах.

5 апреля тестирование запланировано в Грайворонском, Губкинском, Старооскольском и Яковлевском городских округах, Красненском, Краснояружском, Прохоровском районах.

Время везде одинаковое – сирены включают в 11:00.