Белгородский «Салют» одержал волевую победу в Москве

После вчерашней игры «Салют» поднялся на девятое место с 13 очками в группе 3.1. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 2 апреля, на столичном стадионе «Спартаковец» наш «Салют» проводил первый матч второго этапа первенства России по футболу во второй лиге. Соперником белгородского клуба был дубль местной «Родины».

На 15-й минуте Голдобин вывел хозяев вперед, но уже на 29-й Сергеев выправил ситуацию. Когда на 60-й минуте гости остались в меньшинстве (красную карточку получил Караев), казалось, что наш предел – ничья. Но вышедший на 68-й минуте на замену Канищев выступил в роли победного джокера. Его точный удар на 75-й минуте принес победу «Салюту» (2:1)

«Салют»: Боков, Демченко, Ивантеев, Крикуненко, Жилмостных, Матвевнин (Бояркин, 10), Малахов, Белобаев (Суриков, 79), Дегтярев (Канищев, 68), Дудайти, Сергеев (Дегтев, 68).

После вчерашней игры «Салют» поднялся на девятое место с 13 очками в группе 3.1. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (27), проигравший в Брянске местному «Динамо» (1:2). Теперь 8 апреля белгородский клуб сыграет дома с «Рязанью». Начало игры в 16:00.