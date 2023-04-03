В белгородском Строителе начались работы по строительству домов для детей-сирот

Будет построено шесть домов, каждый рассчитан на двух владельцев. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Будет построено шесть домов, каждый рассчитан на двух владельцев. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства. Уже ведутся работы по обустройству фундамента, расчистке прилегающей территории, подключению к инженерным сетям.

В домах будут утепленные фасады, кровля из черепицы, пластиковые окна, натяжные потолки, свежий ремонт в светлых тонах. Планируется, что новоселье в новых домах будут праздновать уже в конце этого года.

- В этом году мы построим более 200 домов (или квартир). В прошлом году, напомню, что мы ликвидировали очередность. И мы, Белгородская область, один из немногих регионов, где очереди на предоставление жилья детям-сиротам уже нет, - уточнил губернатор Вячеслав Гладков.