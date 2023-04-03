Число «серебряных волонтеров» в Белгородской области достигло 1,2 тысячи человек

Пожилые белгородцы принимают активное участие в добровольческих акциях и реализации социально значимых проектов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Пожилые белгородцы принимают активное участие в добровольческих акциях и реализации социально значимых проектов. Направлениями их деятельности являются: обучение или просветительские лекции, уборка и благоустройство территорий, помощь сиротам и людям с ограниченными возможностями или бездомным, посадка деревьев. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подать заявку на участие можно, позвонив по телефону 8 (4722) 33-39-07, написав на электронную почту lena.batrakova.70@mail.ru, заполнив заявку на сайте serebryanye.nko31.ru или же придя в офис по адресу: Белгород, улица Князя Трубецкого № 62, кабинет 411. Личный прием осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов.