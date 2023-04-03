18 медалей выиграли белгородские кикбоксеры на первенстве ЦФО

Алексей Потеряхин и его спортсмены. Фото из архива тренера.

Спортсмены ДЮСШ № 4 Белгорода завоевали на первенстве ЦФО 18 наград,11 из которых – золотые.

Сразу четверо наших земляков дважды понимались на высшую ступень пьедестала почета. В разделах поинтфайтинг и лайт-контакт победили - Александр Григорьев (32 кг, 10-12 лет), Богдан Сорокин (37 кг,10-12 лет), Давид Едаменко (37 кг, 13-15 лет) и Арина Кирик (50 кг,16-18 лет).

Мария Рыжова (50 кг, 13-15 лет) в разделе лайт-контакт завоевала золото, в разделе поинтфайтинг стала серебряной призеркой. Арсений Железников (28 кг, 10-12 лет) в разделе лайт-контакт занял первое место, а в разделе поинтфайтинг - третье. Таисия Шкарпеткина (42 кг, 10-12 лет) в разделе поинтфайтинг стала лучшей, а в разделе лайт-контакт выиграла бронзу. Матвей Кобзев (47 кг, 10-12 лет) завоевал две бронзовые медали. Никита Щукин (28 кг, 10-12 лет) и Ермолай Яцкин (32 кг, 10-12 лет) стали бронзовыми призерами в разделе поинтфайтинг.

В межрегиональном турнире среди детей 7-9 лет в разделе лайт-контакт, который прошел в рамках первенство ЦФО, Никита Жильцов (26 кг) и Михаил Туболец (37 кг) завоевали золотые медали и кубки победителей.

- Семь человек в татами-дисциплинах попали в сборную ЦФО и будут представлять округ на главном старте страны - первенстве России, которое пройдет с 1 по 7 мая в г. Кемерово, - отметил в интервью «КП» тренер спортсменов Алексей Потеряхин.