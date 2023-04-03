39 новых объектов культурного наследия выявили в Белгородской области в 2022 году

На территории Белгородской области расположен 2171 объект культурного наследия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время на территории региона расположен 2171 объект культурного наследия, находящийся под охраной государства. В их число входят как памятники архитектуры и археологии, так и памятники истории (воинские захоронения). Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Только за прошлый год в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ были включены пять ранее выявленных объектов:

- «Высшее начальное женское училище», открывшееся в 1898 году в Борисовке;

- «Железнодорожная станция Харитоненко», принявшая первых пассажиров в 1903 году в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района;

- «Вокзал станции Готня» в посёлке Пролетарский Ракитянского района и «Вокзал станции Хотмыжск» в Грайворонском городском округе, приступившие к работе в 1910 году;

- «Контора сахарного завода» в посёлке Ракитное, построенная в конце XIX века.

В течение 2022 года список выявленных объектов пополнили 20 воинских захоронений и 19 памятников археологии. В настоящее время проводится работа по подготовке к включению их в единый государственный реестр.

В текущем году планируется приступить к ремонтно-реставрационным работам в Старооскольском художественном музее и Уездном училище в Бирюче, продолжить уже начатое восстановление семи других зданий, а также отремонтировать ещё 12 воинских захоронений на территории области. Будет продолжена и профилактическая работа с собственниками объектов культурного наследия для обеспечения сохранности памятников и предотвращения нарушения законодательства.