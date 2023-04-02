В результате обстрела белгородского села погибло 15 коров

В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 2 апреля, под обстрел со стороны Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал.

- Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что все аварийные и оперативные службы работают на месте обстрела и устраняют последствия произошедшего.