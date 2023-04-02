Белгородская студентка вышла в финал проекта «Начни игру»

Алина Козлитина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Из более 10 000 участников были выбраны 300 человек с лучшими результатами, знаниями и навыками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Среди них - студентка пятого курса БГТУ им. Шухова Алина Козлитина.

Алина принимала участие в индивидуальном направлении «дизайн». Она соревновалась и с теми, кто просто решил попробовать свои силы, и с опытными людьми, которые успели поработать в игровой индустрии. Как рассказывает финалистка, ей очень помогали базовые знания композиции, рисунка и т.п., которые она получила за годы обучения в архитектурном институте.

В полуфинале и финале конкурса проводились воркшопы и лекции, на которых подробно рассказывали о профессии дизайнера в геймдеве. Также наша землячка получила приглашения о сотрудничестве от нескольких студий.